Columbus získal z Chicaga ruského útočníka Panarina

Hokejista Artemij Panarin, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Chicago 23. júna (TASR) - Ruský hokejista Artemij Panarin bude v NHL obliekať dres Columbusu Blue Jackets. Klub ho získal výmenou z Chicaga Blackhawks, spolu s ním pribudol do kádra "modrokabátnikov" aj ďalší útočník Tyler Motte. Do Chicaga smerujú krídelník Brandon Saad a brankár Anton Forsberg. Súčasťou výmeny sú aj výbery v piatom a šiestom kole draftu.Dvadsaťpäťročný Panarin bol v minulej sezóne druhým najproduktívnejším hráčom Chicaga so 74 bodmi a zaradili ho do druhého All-Star tímu súťaže. V ročníku 2015/2016 získal Calderovu trofej pre najlepšieho nováčika profiligy vďaka zisku 77 bodov (30+47). Nedraftovaný Rus prišiel do Chicaga v roku 2015 a vlani v decembri podpísal dvojročnú zmluvu na 12 miliónov dolárov.Saad sa vracia do Chicaga, kde už vybojoval Stanleyho pohár v rokoch 2013 a 2015. V júni 2015 ho potom Blackhawks poslali do Columbusu, kde si v skončenom ročníku pripísal 53 bodov (24+29). Zo šesťročnej zmluvy ešte 24-ročnému útočníkovi zostávajú tri roky s priemerným ročným platom šesť miliónov amerických dolárov.uviedol pre oficiálnu stránku NHL generálny manažér Columbusu Jarmo Kekäläinen.