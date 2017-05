Comey odmietol Trumpovi sľúbiť absolútnu lojalitu, píše tlač

Riaditeľ amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) James Comey. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 12. mája (TASR) - Spúšťačom pre odvolanie Jamesa Comeyho z funkcie riaditeľa Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) bol jeho nesúhlas prisľúbiť vernosť prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi, ktorý ho o to požiadal krátko po svojej inaugurácii. Comey namiesto prísľubu lojality uviedol, že bude k prezidentovi vždy čestný.S odvolaním sa na dva zdroje informované priamo Comeym o tom napísal denník The New York Times (NYT).Hovorkyňa Bieleho domu Sarah Huckabeeová-Sandersová túto správu NYT spochybnila, uviedla agentúra AP. Dlhoročný Comeyho priateľ Daniel Richman však v komentári pre AP vyhlásil, že Trump odvolal "nPodľa zdrojov citovaných NYT sľub vernosti Trump od Comeyho žiadal počas rozhovoru medzi štyrmi očami, ktorý sa uskutočnil v rámci ich spoločného obeda v Bielom dome asi týždeň po inaugurácii nového amerického prezidenta.New York Times napísali, že Comey a Trump najprv hovorili o voľbách a o inaugurácii vo Washingtone. Následne Trump zmenil tému a spýtal sa Comeyho, či je pripravený prisahať mu vernosť. Vtedajší riaditeľ FBI to odmietol, ale Trumpovi sľúbil, že bude k nemu vždy čestný.V stredu sa v amerických médiách objavil obsah Comeyho rozlúčkového listu, ktorý adresoval svojim podriadeným. Napísal v ňom, že už dávno mal podozrenie, že Trump je schopný odvolať ho bezdôvodne z funkcie.Samotný Trump v rozhovore pre televíziu NBC vo štvrtok uviedol, že na jeho rozhodnutie o odvolaní riaditeľa FBI mala vplyv Comeyho neochota byť oddaný hlave štátu. Dodal, že osobne bol s Comeym v kontakte len trikrát: raz pri spomínanom obede a dvakrát telefonicky.Comey zastával funkciu riaditeľa FBI necelé štyri roky. Do funkcie ho v lete 2013 vymenoval vtedajší prezident USA Barack Obama. Ako šéf FBI Comey koordinoval vyšetrovanie podozrenia o napojení členov Trumpovho predvolebného tímu na Rusko.Comey bol nečakane odvolaný tento utorok. Trump sa tak od čias prezident USA Richarda Nixona a aféry Watergate stal prvým prezidentom USA, ktorý odvolal vysokopostaveného predstaviteľa vyšetrujúceho kauzu súvisiacu s Bielym domom.