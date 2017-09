Contador o konci kariéry: Som šťastný, ako som ju ukončil

Alberto Contador. Foto: TASR/AP Alberto Contador. Foto: TASR/AP

Jeruzalem 19. septembra (TASR) - Španielsky cyklista Alberto Contador ukončil pred niekoľkými dňami svoju úspešnú kariéru a tvrdí, že nebol lepší moment na odchod z profesionálnej cyklistiky.Tridsaťštyriročný Contador sa rozlúčil po tohtoročnej Vuelte, na ktorej triumfoval v 20. etape s cieľom na vrchole legendárneho Alto de l'Angliru. Počas svojej kariéry vyhral sedem Grand Tours - 2x Giro (2008, 2015), 2x Tour (2007, 2009) a 3x Vueltu 2008, 2012, 2014). O jedno víťazstvo na Tour (2010) prišiel pre dopingový trest. "Necítim nostalgiu. Som šťastný z toho, ako som ukončil kariéru - víťazstvom na Angliru. Bol to správny čas na odchod. Rozhodol som sa vtedy, keď som na Tour spadol. Vždy som do toho dával všetko, preto bolo dobré odísť, keď som sa držal na vrchole. Na Vuelte bol pre mňa každý deň oslava. Záverečný mesiac kariéry bol neuveriteľný, nič lepšie som si nemohol želať," povedal španielsky cyklista.Contador momentálne pomáha v Izraeli s propagáciou Giro d'Italia 2018. Úvodné tri etapy 101. ročníka pretekov sa uskutočnia práve tam. "Podľa mňa nie je problém tu byť," reagoval na otázky o bezpečnostnej situácii v krajine. "Teraz je síce situácia vo svete trochu šialená, ale to nie je len o jednej krajine. Som si istý, že všetci budú radi z toho, že sem budú môcť prísť a nemyslieť pri tom na tieto veci," citoval ho portál cyclingnews.com.