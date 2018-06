Conte: Taliansko sa chce v rámci NATO sústrediť na stredomorský región

Na archívnej snímke Giuseppe Conte. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 11. júna (TASR) - Taliansko sa chce v rámci svojich príspevkov do NATO viac sústrediť na stredomorský región. Uviedol to v pondelok taliansky premiér Giuseppe Conte, ktorý podľa agentúry DPA naznačil možné zníženie počtu talianskych vojakov v Afganistane.Conte vedie novú populistickú vládnu koalíciu, pozostávajúcu zHnutia piatich hviezd (M5S) a protiimigračnej Ligy Severu (LN), ktoré v minulosti spochybňovali vojenské operácie NATO a obhajovali priateľskejší prístup k Rusku.uviedol Conte po rokovaní s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom v Ríme.V súvislosti sotázkou vzťahov NATO-Rusko Conte povedal, že sa so Stoltenbergom zhodli na, spájajúcom zásadovosť a dialóg.Bez Ruskariešiť mnohé medzinárodné krízy, podotkol taliansky premiér.Podľa ministerstva obrany má Taliansko v zahraničí rozmiestnených približne 6000 vojakov vrátane takmer 900 v misii NATO v Afganistane.Stoltenberg v reakcii na Conteho poznámky uviedol:Takisto spomenul príspevky členských krajín NATO do globálnej koalície proti Islamskému štátu. Taliansko má približne 1200 vojakov v Iraku a Kuvajte - väčšina z nich sa podieľa na výcviku miestnych ozbrojených síl.Stoltenbergova dvojdňová návšteva Talianska je súčasťou príprav na summit NATO, ktorý sa bude konať v júli v Bruseli.