Conteho potešil výsledok i gól Zappacostu: Hral veľmi dobre

Na snímke vľavo hráč Chelsea Davide Zappacosta oslavuje svoj gól so spoluhráčom Willianom v zápase C-skupiny Ligy majstrov vo futbale Chelsea Londýn - FK Karabach Agdam v Londýne 12. septembra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 13. septembra (TASR) - Tréner Chelsea Londýn Antonio Conte si pochvaľoval perfektný štart do novej sezóny futbalovej Ligy majstrov. Jeho zverenci zdolali nováčika z Azerbajdžanu Karabach Agdam vysoko 6:0 a kormidelníka okrem výsledku potešil aj nevídaný gól Davide Zappacostu.povedal Conte.Taliansky krajný obranca Zappacosta prišiel do Londýna v záverečný deň letného prestupového obdobia z FC Turín za 28 miliónov eur a v utorok absolvoval plný debut v drese "Blues". Po sóle od vlastnej šestnástky popri pravej postrannej čiare, keď sa dostal cez dvoch brániacich hráčov, centrom z veľkého uhla nachytal brankára hostí Ibrahima Sehiča a zvýšil na 2:0.pochválil Conte pre agentúru AP Zappacostu, ktorý v zápase zaznamenal aj jednu asistenciu.Azerbajdžanský klub zaplatil vysokú nováčikovskú daň a zistil, aké je súperiť medzi európskou elitou. Pri svojej premiére utŕžil debakel.povedal pre bbc.com tréner hostí Gurban Gurbanov, ktorý ako prvý v histórii doviedol azerbajdžanský klub do skupinovej fázy LM.Jeho účasť je pre krajinu aj politický symbol. Karabach totiž vznikol v meste Agdam, ktoré je opustené od začiatku arménsko-azerbajdžanského konfliktu v Náhornom Karabachu na začiatku 90-tych rokov. Klub odvtedy hráva svoje zápasy v hlavnom meste Baku.dodal Gurbanov.