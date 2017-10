Continental chce vo Zvolene postaviť sklad odliatkov

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zvolen 23. októbra (TASR) - Automatizovaný sklad odliatkov pre výrobu komponentov brzdových systémov automobilov plánuje do polovice budúceho roku postaviť zvolenský závod nemeckej spoločnosti Continental. Objekt v predpokladaných nákladoch 4 milióny eur má vyrásť v areáli súčasného závodu, v lokalite s názvom Motúzy.Ako sa píše v zámere spoločnosti, ktorý predložila na posúdenie vplyvov na životné prostredie, tzv. EIA, investícia spočíva v prístavbe novej skladovej plochy k existujúcemu hlavnému výrobnému objektu.píše sa v zámere.Súčasťou objektu bude priestor na vykladanie odliatkov z nákladných automobilov, ich kontrolu, prípadne triedenie, zároveň aj priestor na prípravu kontajnerov s odliatkami pred transportom do výrobného procesu.Sklad odliatkov bude pozostávať z automatického skladu s výškovými regálmi s kapacitou uskladnenia 8500 europaliet a dvojpodlažnej budovy pre príjem, výdaj a triedenie skladovaného tovaru. Celková úžitková plocha má mať približne 2400 m2.Zvolenský Continental patrí pod nadnárodný rovnomenný holding so sídlom v Nemecku. V roku 2016 korporácia vygenerovala obrat približne 40,5 miliardy eur vo všetkých piatich divíziách - Chassis & Safety, Interior, Powertrain, Tire a ContiTech. Continental má v súčasnosti viac ako 220.000 zamestnancov v 55 krajinách. Zvolenský závod, ktorý sa špecializuje na výrobu brzdových strmeňov do automobilov, dáva dnes prácu 1250 ľuďom.