Continental tento týždeň skontroluje stav pneumatík automobilov

Bratislava 24. apríla (TASR) - Výrobca pneumatík Continental tento týždeň na piatich čerpacích staniciach spoločnosti Shell na Slovensku bude kontrolovať v rámci prieskumu "Vision Zero Roadshow" stav pneumatík motorových vozidiel, a to najmä hĺbku ich dezénu a tlak vzduchu v pneumatikách.uviedol riaditeľ oddelenia pre bezpečnosť cestnej premávky (BECEP) Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR Milan Troška.zdôraznil. Vodiči by si podľa Trošku mali častejšie kontrolovať tlak v pneumatikách a mali by venovať pozornosť aj hĺbke dezénu.Vision Zero je podľa Juraja Ižvolta, riaditeľa divízie marketingovej komunikácie Continental, jedným z projektov, ktorý podporuje zvyšovanie bezpečnosti na cestách.doplnil.