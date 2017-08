Čoraz viac turistov v Španielsku uprednostňuje pobyt v súkromí

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 21. augusta (TASR) - Španielskom minulý týždeň otriasli teroristické útoky vo vyhľadávaných turistických lokalitách. Cestovný ruch v krajine pritom zažíva nebývalý rozmach. A stále viac návštevníkov uprednostňuje pobyt v súkromných bytoch pred hotelmi. To hnevá miestnych ľudí, pretože tento trend ženie ceny nehnuteľností nahor a sťažuje domácim prístup k bývaniu.Podľa najnovších údajov štatistického úradu INE sa počet zahraničných turistov, ktorí využívajú ubytovacie platformy, ako je napríklad Airbnb, v 1. polovici 2017 zvýšil o 1 milión, čo predstavuje 33-% nárast, na približne 4 milióny osôb. Celkovo navštívilo Španielsko v prvých šiestich mesiacoch tohto roka 35,3 milióna turistov. A práve ubytovanie v bytoch predstavuje segment turistického odvetvia, ktorý zaznamenáva najrýchlejší rast.INE ďalej informoval, že celkové výdavky turistov v Španielsku, ktorí namiesto hotelov bývali v súkromí, vzrástli v 1. polovici roka o 25 %. Ale sú v tom zahrnuté aj výdavky turistov v malých odľahlých vidieckych hoteloch, kempoch a študentských ubytovniach. No zároveň až 75 % týchto výdavkov pripadá na turistov, ktorí si rezervovali ubytovanie prostredníctvom on-line platforiem, ako sú Airbnb, HomeAway alebo Booking.com.Okrem toho celkové výdavky na tieto netradičné formy ubytovania stúpli dvojnásobne viac ako v prípade hotelov. Výdavky zahraničných hostí v apartmánoch tak predstavujú takmer štvrtinu celkových nákladov na ubytovanie: 7,1 miliardy eur z celkových 37,2 miliardy eur za šesť mesiacov do konca júna.Podľa španielskej hotelovej lobistickej organizácie Exceltur dopyt po apartmánoch vzrástol za rok o 37 %, zatiaľ čo dopyt po hoteloch a ďalších možnostiach ubytovania sa zvýšil len o 7 %.Exceltur aj španielska konfederácia hotelov (Cehat) však tvrdia, že tieto údaje neposkytujú úplný obraz o využívaní súkromných bytov v turizme, čo v niektorých španielskych mestách začína vyvolávať veľký odpor medzi obyvateľmi.povedal Luis Zoreda, viceprezident spoločnosti Exceltur, minulý mesiac na tlačovej konferencii, na ktorej vyzval na reguláciu tohto sektora.Medzitým regionálna vláda na Baleárskych ostrovoch oznámila, že obmedzí súkromné prenájmy. Poskytovateľ bude musieť mať licenciu, čím sa má zabrániť nelegálnym prenájmom. To tiež zníži počet turistických lôžok v regióne.Štatistici uviedli, že výdavky zahraničných návštevníkov v Španielsku vzrástli v 1. polovici roka o 14,8 % na 37,2 miliardy eur, pričom 36 % týchto výdavkov utratili cudzinci v dvoch regiónoch, ktoré najviac protestujú proti masovému cestovnému ruchu: Katalánsko a Baleárske ostrovy. Turisti v Katalánsku minuli v 1. polovici roka približne 8,2 miliardy eur (22 % z celkovej sumy pre Španielsko), zatiaľ čo hodnota exportu áut z tohto regiónu dosiahla v rovnakom období len približne 5 miliárd eur.