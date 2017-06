Corbyn viedol kampaň lepšie, tvrdí reportérka Guardianu

Opozičný labouristický líder Jeremy Corbyn,archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn/Bratislava 6. júna (TASR) – V posledných týždňoch podľa reportérky z britského denníka The Guardian Jessicy Elgotovej stúplo v predvolebnom boji napätie.Uviedla britská novinárka pre TASR s tým, že v poslednom období sa situácia zmenila.Zdôraznila, že od roku 2015 mala Konzervatívna strana v poslaneckej snemovni iba slabú väčšinu, avšak pod vedením Mayovej strana v prieskumoch výrazne predstihla stranu opozičných labouristov s lídrom Jeremym Corbynom.Mnohí podľa Elgotovej predpokladali, že súčasná premiérka získa prevažnú väčšinu.konštatovala.Na druhej strane manifest premiérky Mayovej bol naopak veľmi nepopulárny. Zahŕňa napríklad plán financovania sociálnej starostlivosti, známy ako(pozn. starší ľudia mali platiť viac za sociálnu starostlivosť).dodala.Budúcnosť brexitu teda podľa nej závisí od výsledku volieb. Theresa Mayová má podľa reportérky záujem o" pri rokovaniach – avšak v jej strane sú členovia, ktorí sú zarytí euroskeptici, a naopak aj takí, ktorí majú záujem zostať. "Oba tábory však majú niečo spoločné – potenciál spôsobiť jej problémy. Ak by vo voľbách zvíťazil Corbyn, čo je stále nepravdepodobné, zrejme by sa vydal cestou mäkšieho brexitu, pričom bude skôr uprednostňovať udržiavanie úzkych obchodných vzťahov a práv pracovníkov, než zníženie počtu prisťahovalcov," uzavrela Elgotová.