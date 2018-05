Cotesu, výrobcu komponentov na lietadlá, prevzala čínska firma AT&M

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk Foto: Teraz.sk

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mittweida 18. mája (TASR) - Cotesu, saského výrobcu leteckých komponentov, prevzala čínska spoločnosť AT&M (Advanced Technology & Materials). V piatok to potvrdil hovorca vedenia firmy Jörg Hüske. Cotesa dodáva Airbusu a Boeingu dielca na lietadlá z uhlíkových materiálov.AT&M je dcérskou spoločnosťou štátneho čínskeho koncernu China Iron & Steel Research Institute Group.Nemecký závod by sa mal po akvizícii stáť dodávateľom komponentov aj na čínsky trh. Sasi by mali nimi zásobovať aj čínskeho výrobcu lietadiel Comac.Hüske tiež uviedol, že terajšie závody firmy v Mittweide a Mochaue čaká zvyšovanie výrobnej kapacity. Počet pracovníkov v nich by mal do troch rokov vzrásť z terajších 750 na 120. Výnosy Cotesy by mali v tomto roku vzrásť z vlaňajších 65 na 70 miliónov eur.