Coutinho nie je teraz na predaj, odkazujú Liverpoolčania Barcelone

Liverpool 11. augusta (TASR) - Účastník Premier League FC Liverpool odmietne akékoľvek ponuky za brazílskeho futbalistu Philippa Coutihha počas tohtoročného prestupového obdobia. Uviedli to americkí majitelia anglického klubu.O Coutinha prejavila záujem FC Barcelona po tom, čo z katalánskeho veľkoklubu odišiel do Paríža Saint-Germain jeho krajan Neymar. Španieli oslovili "The Reds" už s dvomi ponukami, tá najnovšia znela na 100 miliónov eur. Manažér Liverpoolu Jürgen Klopp opakovane vyhlásil, že klub nemieni predať 25-ročného Coutinha, ktorý sa v posledných rokoch stal kľúčovým hráčom tímu.uviedla dlhoročná opora klubu Steven Gerard.Liverpool odštartuje sezónu v Premier League v sobotu vo Watforde, nad štartom Coutinha však visí otáznik kvôli zraneniu.