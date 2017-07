CPLDZ: Čoraz viac ľudí skúša drogové kokteily, tíšia nimi abstinenciu

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 27. júla (TASR) – Bratislavské Centrum pre liečbu drogových závislostí (CPLDZ) čoraz častejšie lieči ľudí naraz závislých od viacerých druhov drog. Často miešajú pervitín s marihuanou, alkoholom či liekmi.povedal dnes na tlačovej konferencii v Bratislave Ľubomír Okruhlica, šéf CPLDZ, ide o najväčšie takéto centrum svojho druhu na Slovensku. Priznal, že sčasti ide aj o experiment,sú podľa neho kokteily, ktoré závislým navodia nové pocity.Problémy s drogami má približne polovica nových pacientov centra. Za celú jeho existenciu sa tu liečilo takmer 21.000 ľudí, vlani v ňom evidovali takmer 117.000 návštev. Prichádzajú sem viac muži (75 percent) ako ženy (25 percent). Najmladší pacient mal 15 rokov, najstarší viac ako 90.povedal Okruhlica. Takýto vekový priemer nie je podľa neho výnimočný, človek si závislosť prizná až po rokoch. Liečiť do CPLDZ sa prídu zväčša závislí od alkoholu, potom od drog, navštevujú ho i patologickí hráči.Okruhlica upozornil, že 85 percent pacientov trpí pred liečením depresiou, ktorá bez odbornej pomoci vedie k samovražde. Po roku od začatia liečby klesá toto číslo na 25 percent. S depresiou podľa neho úzko súvisia sexuálne poruchy, tie najčastejšie zistili u zneužívateľov liekov, opiátov či závislých od alkoholu.CPLDZ najčastejšie navštevujú ľudia so stredoškolským vzdelaním (vyše 60 percent), vysokoškolákov je niečo viac ako desať percent. Podľa Okruhlicu žijú zdravším životným štýlom, priznáva však, že mnohí takto vzdelaní ľudia sa boja i predsudkov okolia.uviedol.Vlani sa od závislosti od drog liečilo na celom Slovensku najviac ľudí za posledných desať rokov, išlo o 3253 osôb. V porovnaní s predchádzajúcim rokom je to o 533 ľudí viac, oproti roku 2007 sa ich počet zvýšil o 1268, vyplýva z dát Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI). Najvyšší počet liečených užívateľov drog je z radov nezamestnaných, zväčša ide o slobodných ľudí. Približne tretina závislých sa minulý rok liečila vo výkone trestu odňatia slobody.Zo závislosti sa vlani najviac liečili 30- až 34-roční (712), v minulosti sa podľa NCZI liečili najmä 25- až 29-roční. Odbornú pomoc potrebovalo v minulom roku sedem detí do 14 rokov a 271 mladistvých vo veku od 15 do 19 rokov.Najväčší počet drogovo závislých pacientov bol v Bratislavskom (989), najmenší v Prešovskom kraji (77).