ČR bude mať prvú ženu v generálskej hodnosti

Ilustračné foto. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 24. apríla (TASR) - Kabinet českého premiéra Bohuslava Sobotku (ČSSD) na svojom dnešnom zasadnutí schválil návrh ministra obrany Martina Stropnického (ANO) na povýšenie prvej ženy do generálskej hodnosti. Podľa spravodajského servera Novinky.cz, ide o plukovníčku Lenku Šmerdovú.Okrem vlády musí vymenovanie prvej generálky českej armády schváliť ešte prezident Miloš Zeman.Šmerdová (52) je náčelníčkou odboru doplňovania personálu a v armáde ČR zodpovedá za nábor nových vojakov. V českej armáde pôsobí z celkového počtu 21.000 vojakov približne 3000 žien. V plukovníckej hodnosti sú v súčasnosti štyri ženy.Podľa predchádzajúceho vyjadrenia ministra Stropnického je po 25 rokoch existencie českej armády zrejmé, že by sa súčasťou jej velenia mala stať aj žena.Podľa náčelníka generálneho štábu Jozefa Bečvářa sa ženy čoraz viac presadzujú aj do veliteľských funkcií.povedal pre denník Právo Bečvář.