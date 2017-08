ČR: Drahoš vyzbieral podpisy pre kandidatúru v prezidentských voľbách

Jiří Drahoš Foto: Teraz.sk/Facebook Jiri Drahos Foto: Teraz.sk/Facebook Jiri Drahos

Praha 19. augusta (TASR) - Bývalý šéf českej Akadémie vied Jiří Drahoš už od svojich sympatitantov nazbieral 78.321 podpisov, čím výrazne prekročil 50-tisícovú hranicu potrebnú pre kandidatúru na Pražský hrad.Ako dnes informovala Česká televízia, Drahoš to oznámil dnes v Prahe počas neformálneho stretnutia s užším okruhom svojich priaznivcov a s dobrovoľníkmi, ktorí mu pomáhajú v kampani.Zákonom stanovenú hranicu pre podanie kandidatúry už prekonali súčasný prezident ČR Miloš Zeman či textár Michal Horáček.Drahoš svoj úmysel kandidovať za prezidenta oznámil koncom marca krátko po skončení svojho pôsobenia na čele Akadémie vied. So zbieraním podpisov začal koncom apríla a podľa odhadov médií a stávkových kancelárií sa zaradil medzi najvážnejších vyzývateľov súčasného prezidenta Miloša Zemana, ktorý sa bude uchádzať o znovuzvolenie.Drahoš avizoval, že v predvolebnej kampani chce otvoriť tematiku kreatívneho vzdelávania a inovácií.domnieva sa Drahoš. Uviedol tiež, že by uvítal, keby v predvolebných diskusiách dominovali vecné témy dôležité pre Česko.