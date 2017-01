ČR schválila spoluprácu so SR pri ochrane vzdušného priestoru

Stíhačka F-16 Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha/Bratislava 9. januára (TASR) - Česká vláda schválila dnes návrh zmluvy o spolupráci so Slovenskom pri vzájomnej ochrane vzdušného priestoru. Slovenská vláda návrh zmluvy schválila už koncom roka 2016, ešte ju musia schváliť parlamenty a prezidenti oboch krajín. Platiť by mala od polovice tohto roka, oznámil server iDnes.cz.Český minister obrany Martin Stropnický zdôraznil, že zmluva upravuje spoluprácu v prípadoch, ktoré nie je možné riešiť v rámci protivzdušnej obrany NATO, ako je napríklad únos civilného lietadla teroristami. Zmluva zakotvuje možnosť použitia zbrane pri zásahu voči takémuto lietadlu, a to aj na území druhého štátu.Systém protivzdušnej obrany NATO je určený výhradne na obranu pred vojenskými hrozbami a nezaisťuje obranu pred civilnými lietadlami zneužitými na teroristický útok.Projekt tzv. spoločného neba by mohol v budúcnosti významne uľahčiť nedávne rozhodnutie Slovenska rokovať o kúpe stíhačiek Gripen. Česko ich už má, zatiaľ čo slovenská armáda ešte stále používa dosluhujúce lietadlá sovietskej výroby MiG-29, pokračuje iDnes.cz. Dodáva, že gripeny v českých službách by mohli mať bez problémov servis na Sliači a tie slovenské zasa v českom meste Čáslav. Obe krajiny by ušetrili na výcviku pilotov a ďalšieho personálu, ako aj na logistike a prevádzke.