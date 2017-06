ČR si pripomenula 75. výročie vyhladenia obce Lidice nacistami

Lidice Foto: youtube.com Foto: youtube.com

Praha 10. júna (TASR) - V českej obci Lidice v okrese Kladno prebehol dnes pietny akt pri príležitosti 75. výročia vyhladenia obce nemeckými nacistami. Informovala o tom na svojej webovej stránke ČT24.Pietnej spomienky sa zúčastnil plzenský biskup Tomáš Holub, predseda zväzu bojovníkov za slobodu Jaroslav Vodička alebo podpredsedníčka Senátu Miluše Horská.Spomienkovému ceremoniálu predchádzala ranná omša Tomáša Holuba na základoch kostola svätého Martina v Lidiciach, potom sa účastníci akcie vrátane pamätníkov presunuli k spoločnému hrobu lidických mužov, kde zazneli prejavy a boli položené desiatky vencov.Dnešný spomienkový akt sa konal presne v deň 75. výročia vypálenia Lidíc, ktoré nacisti 10. júna 1942 zrovnali so zemou ako odvetu za atentát na zastupujúceho ríšskeho protektora Reinharda Heydricha.Po atentáte, ktorý vykonali československí výsadkári 27. mája 1942, nasledovalo vyhlásenie stanného práva na celom území vtedajšieho Protektorátu Čechy a Morava a masové popravy.Odveta Nemcov vyvrcholila 10. júna vypálením stredočeskej obce Lidice, ktoré Nemci odôvodnili tým, že v dedine sa údajne ukrývajú parašutisti.Priamo v obci nacisti na základe rozkazu štátneho tajomníka úradu ríšskeho protektora - Karla Hermanna Franka - na záhrade Horákovho statku - zastrelili 173 mužov, mnoho žien a detí bolo deportovaných do koncentračných táborov Chelmno a Ravensbrück a časť lidických detí bola uznaná z rasového hľadiska vhodná na prevýchovu v nemeckých rodinách.Celkovo prišlo v Lidiciach o život 340 obyvateľov (192 mužov, 60 žien a 88 detí). V rokoch 1945-1947 sa podarilo nájsť deväť detí odvedených do Nemecka. Dedinu gestapo zrovnalo so zemou a v roku 1943 tu zostala len holá pláň.