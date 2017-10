ČR: Študentské voľby vyhrali s prevahou Piráti, hnutie ANO je druhé

Predseda Českej prirátskej strany Ivan Bartoš počas politickej debaty v českej dedine Všetaty 4. októbra 2017. Parlamentné voľby v Česku sa uskutočnia 20. - 21. októbra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 4. októbra (TASR) - Študentské parlamentné voľbyvyhrala dnes strana Piráti, ktorá získala 25 percent hlasov. Na druhom mieste skončilo hnutie ANO s 11,88 percenta a tretia bola TOP 09 s 11,75 percenta hlasov. Informoval o tom spravodajský portál Novinky.cz.Do Poslaneckej snemovne by českí stredoškoláci poslali ešte SPD Tomia Okamuru (7,8 percenta), Zelených (6,3 percenta), ODS (6,1 percenta) a hnutie Sportovci.uviedol Karel Strachota, ktorý projekt študentských volieb v Česku pred siedmimi rokmi inicioval.I keď väčšina žiakov pristupovala k hlasovaniu zodpovedne, časť násťročných si stranu vyberala a volila z recesie, dodal. Medzi študentmi neuspeli niektoré zo súčasných parlamentných strán. Do parlamentu by sa nedostali KDÚ-ČSL, komunisti ani ČSSD.Na projekte študentských volieb nanečisto participovalo 40.068 študentov z 281 stredných škôl.Oproti predchádzajúcim voľbámdo Poslaneckej snemovne Českej republiky v roku 2013 si okrem Pirátov hlavné politické strany pohoršili. Pred štyrmi rokmi vyhrala strana TOP 09 so ziskom 17,8 percenta, nasledovali Piráti so 17,7 percenta hlasov. Hnutie ANO vtedy podporilo 13,4 percenta stredoškolákov.