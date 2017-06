ČR: Údajný ruský hacker napadne prípadné vydanie do USA i do Ruska

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 1. júna (TASR) - Údajný ruský hacker Jevgenij Nikulin, o ktorého vydanie požiadali Českú republiku tak Spojené štáty, ako aj Ruská federácia, nebude namietať iba proti vydaniu do USA, čo urobil priamo po utorkovom verdikte Mestského súdu v Prahe, ale aj proti prípadnému vydaniu do vlasti.Informovali o tom dnes české elektronické médiá s odvolaním sa na jeho právneho zástupcu. Prípadom sa tak bude zaoberať Vrchný súd v Prahe.Nikulina zadržali v októbri v hoteli v Prahe v spolupráci s americkým Federálnym úradom pre vyšetrovanie (FBI). Americký súd ho obvinil z hackerského útoku, krádeže a sprisahania. Podľa televízie ABC je zodpovedný za rozsiahly počítačový útok na sociálnu sieť LinkedIn z roku 2012.Podľa informácií denníka The Guardian má Nikulin na svedomí aj hackerské útoky na amerických politikov.FBI sa Rusa podľa informácií internetového servera iDNES.cz pokúšal prinútiť, aby sa priznal k útokom na Demokratickú stranu počas predvolebnej kampane v USA, a to výmenou za isté výhody.Rusko zasa Nikulina podozrieva z internetových krádeží. Vlani naňho vydalo zatykač za krádež z roku 2009.Samotný Nikulin, ktorého by podľa neprávoplatného verdiktu prvostupňového súdu ČR mohla vydať tak do USA, ako aj do Ruska, sa považuje za nevinného a tvrdí, že s počítačom nepracuje.