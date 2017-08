Crawford Falconer sa ujme funkcie hlavného poradcu obchodných rokovaní

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 21. augusta (TASR) - Crawford Falconer sa tento týždeň ujme novej funkcie na britskom ministerstve obchodu - postu hlavného poradcu obchodných rokovaní. Inými slovami bude mať na starosti rokovania o obchodných dohodách po odchode Veľkej Británie z Európskej únie (EÚ).Odchod Británie z jednotného európskeho trhu znamená, že Spojené kráľovstvo bude musieť uzavrieť nové dohody s obchodnými partnermi v zahraničí, ale až do brexitu to formálne nemôže urobiť. Podľa odborníkov Falconer bude "budovať mosty" s Európskou komisiou.Počas členstva Veľkej Británie v EÚ uzatváral obchodné zmluvy so zvyškom sveta Brusel za celý blok. Tie sa ale na Veľkú Britániu po jej obchode už nebudú vzťahovať. Londýn tak bude tiež musieť uzavrieť nové dohody, a to aj so samotnou EÚ.Problémom však je, že po desiatkach rokoch členstva v EÚ nemá Spojené kráľovstvo veľa skúsených vyjednávačov pokiaľ ide o obchod.Falconer pochádza z Nového Zélandu a má viac ako 25 rokov obchodných skúseností. Zastupoval Nový Zéland vo Svetovej obchodnej organizácii (WTO) a vo svojej domovskej krajine zastával rôzne funkcie na ministerstvách zahraničných vecí a obchodu.Profesor Alan Winters, odborník na zahraničný obchod z univerzity v Sussexe, ocenil Falconerove skúsenosti z WTO.povedal.Podľa neho novozélandský expert môže tiež diskutovať o tom, či má Spojené kráľovstvo použiť repliky európskych zmlúv, alebo ich zmeniť, keď bude uzatvárať obchodné dohody s inými krajinami.