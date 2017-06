Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Zürich 9. júna (TASR) - Švajčiarska banka Credit Suisse plánuje zrušiť zhruba 1500 pracovných miest v Londýne do konca budúceho roka. Uviedol to nemenovaný zdroj oboznámený so situáciou, podľa ktorého je to súčasť jej plánov na redukciu globálnych nákladov.Aj ďalšia švajčiarska banka UBS, najväčšia súkromná banka na svete, uvažuje o znížení počtu zamestnancov v Londýne. Odôvodnila to však odchodom Británie z Európskej únie (EÚ), v dôsledku čoho možno presunie stovky pracovníkov na kontinent.UBS a Credit Suisse si podobne ako veľké americké investičné banky založili európsku centrálu v Londýne, odkiaľ mohli doteraz voľne podnikať na trhu v celej EÚ. Ale brexit ich núti, aby hľadali alternatívy.Credit Suisse pritom začala so znižovaním počtu zamestnancov v Londýne už v roku 2015 v rámci reštrukturalizácie. Jeden z manažérov Credit Suisse, ktorý nechcel byť menovaný, súkromne povedal, že príliš vysoké odmeny a náklady na podnikanie v britskej metropole komplikovali banke snahu vrátiť jej londýnsku prevádzku k zisku. Brexit tak len posilnil jej odhodlanie konať.Hovorkyňa Credit Suisse na otázky novinárov len uviedla, že investičná banka ako celok mala "silný rast zisku" a že program globálneho znižovania počtu zamestnancov v Londýne najrýchlejšie napreduje". Ale rozsah škrtov v londýnskej divízii odráža zmenu v prístupe banky k najväčšiemu európskemu finančnému centru.Predtým ako Credit Suisse začala s reštrukturalizáciou zamestnávala v Londýne spolu so zmluvnými firmami vyše 9000 ľudí, na konci procesu by ich malo byť zhruba 5000. Credit Suisse, podobne ako UBS, presúva svoju pozornosť smerom k Ázii, k regiónu s najrýchlejšie rastúcim počtom milionárov.Aj ďalšie európske centrá by mohli mať prospech z odchodu bánk z Londýna. Credit Suisse, ktorá už pôsobí v Poľsku, otvorila pobočku v Dubline pred viac ako rokom, zatiaľ čo UBS by mohla posilniť svoju základňu vo Frankfurte nad Mohanom.