Rím 7. júla (TASR) - Talianska cyklistka Claudia Crettiová je po páde na pretekoch Okolo Talianska v umelom spánku. Dvadsaťjedenročná jazdkyňa tímu Valcar-PBM počas štvrtkovej siedmej etapy ženského Gira neustála kontrolu nad svojím strojom a vrazila do ochranných bariér.Ako informoval web televízie BBC, helikoptérou ju previezli do nemocnice v meste Benevento. Po operácii je v kritickom, ale v stabilizovanom stave so zraneniami mozgu a ramena. "" uviedol v stanovisku tím Valcar-PBM.