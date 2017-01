Cristiano Ronaldo štvrtýkrát najlepším Futbalistom FIFA

Portugalský hráč Realu Madrid Cristiano Ronaldo, archívna foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zürich 9. januára (TASR) - Portugalský útočník Cristiano Ronaldo z Realu Madrid sa stal štvrtýkrát víťazom ankety Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) určenej pre najlepšieho futbalistu roka 2016. Tridsaťjedenročný hráč anketu ovládol aj v rokoch 2008, 2013 a 2014. Favorizovaný kanonier "bieleho baletu" uspel v konkurencii päťnásobného víťaza Argentínčana Lionela Messiho z FC Barcelona, resp. Francúza Antoineho Griezmanna z Atletica Madrid.Portugalský reprezentant prevzal na slávnostnom galavečeri FIFA v Zürichu novú trofej The Best, platinový pohár pripomínajúci bývalú ikonickú trofej pre majstrov sveta. FIFA v posledných šiestich rokoch vyhlasovala anketu spolu s odborným magazínom France Football ako Zlatá lopta FIFA. Tento rok ich spolupráca skončila a obaja organizátori udeľujú vlastné ocenenie, svetová organizácia prvýkrát pod oficiálnym názvom The Best FIFA Football Awards. Cristiano Ronaldo v decembri ovládol aj anketu časopisu a získal jeho Zlatú loptu (štvrtú-pozn.).Kapitán Portugalska prežil najlepšiu sezónu v kariére. V lete 2016 na EURO vo Francúzsku získal zlatú medailu, s "pusinkami" v minulej sezóne ovládol aj Ligu majstrov. V decembri sa radoval aj z víťazstva na MS klubov FIFA v Japonsku. V auguste tiež získal cenu UEFA pre najlepšieho hráča v Európe.Dvadsaťdeväťročný Messi, ktorú anketu FIFA ovládol v rokoch 2009, resp. 2012-2015, vlani s Kataláncami vyhral La Ligu aj Španielsky kráľovský pohár. Argentínu ale opäť nedoviedol k triumfu na Copa America. Potom oznámil koniec reprezentačnej kariéry, ale ten si neskôr rozmyslel.Dvadsaťpäťročný Griezmann pomohol výberu "Les Bleus" k titulu vicemajstrov starého kontinentu. So šiestimi gólmi sa stal najlepším strelcom turnaja. Jeho Atletico Madrid dostal aj do finále LM, tam ale triumfoval "CR7", ktorý v rozstrele z 11 m premenil rozhodujúci pokus.FIFA tento rok pozmenila spôsob hlasovania v ankete. Stále v nej o víťazovi rozhodovali reprezentační tréneri a kapitáni, novinári, ale už aj fanúšikovia, ktorých hlasy mali na výsledkoch 25-percentný podiel.