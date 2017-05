Črtá sa hviezdna spolupráca: Djokoviča by mala viesť táto legenda

Novak Djokovič. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 9. mája (TASR) - Novým trénerom srbského tenistu Novaka Djokoviča by sa mohol stať Američan Andre Agassi. Tvrdí to utorňajšie vydanie britského denníka The Telegraph. Bývalý líder mužského svetového rebríčka minulý týždeň ukončil spoluprácu so slovenským koučom Mariánom Vajdom aj celým realizačným tímom.Agassi by mohol byť pre Djokoviča novým impulzom. "Nole" bude na prelome mája a júna obhajovať titul na Roland Garros. Na parížskej antuke vlani skompletizoval svoju grandslamovú zbierku, odvtedy však herne i výsledkovo stagnuje.uviedol Djokovičov agent Edoardo Artaldi.O Agassim sa v uplynulých týždňoch hovorilo ako o možnom trénerovi Austrálčana Nicka Kyrgiosa. Američan však zdôraznil, že jeho hlavnou prioritou je naďalej pomáhať deťom.zdôraznil Agassi. Podľa britských médií by však Djokovič mohol angažovať niekdajšiu svetovú jednotku ako trénera-konzultanta. Agassi by so Srbom nemusel cestovať po všetkých turnajoch a strávil by s ním iba 10 či 12 týždňov.