Črtá sa súboj titanov: Stretnú sa Mayweather s McGregorom v ringu?

Americký boxer Floyd Mayweather Jr. (vľavo), archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Las Vegas 29. januára (TASR) - Plánovaný pästiarsky súboj bývalého majstra sveta v boxe Floyda Mayweathera juniora so šampiónom zmiešaných bojových umení UFC Conorom McGregorom naberá reálne kontúry. Mayweather, ktorý ukončil kariéru v septembri 2015 s perfektnou bilanciou 49-0, uviedol, že duel by sa mohol uskutočniť do konca roka.povedal Američan, ktorý za devätnásť rokov v ringu zarobil okolo 800 miliónov dolárov, čo mu vynieslo prezývku Money a tiež pozíciu medzi najbohatšími športovcami planéty. Pred sobotňajším titulovým súbojom v Las Vegas, v ktorom Mexičan Leo Santa Cruz zdolal Brita Carla Framptona, 39-ročný Mayweather uviedol, že proti McGregorovi by chcel nastúpiť v ideálnej váhe 66 až 69 kilogramov.O 11 rokov mladší McGregor vlani v novembri zdolal Eddieho Alvareza a stal sa prvým bojovníkom v histórii UFC, ktorý naraz drží opasky v dvoch hmotnostných kategóriách. Špekulácie v súvislosti so súbojom proti Mayweatherovi oživil v decembri, keď získal profesionálnu boxerskú licenciu pre Kaliforniu. Od súbojov v UFC si aktuálne dáva pauzu, keďže jeho priateľka Dee Devlinová mu v máji porodí prvého potomka.