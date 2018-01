Csaba Fodor: Ľavica sa namiesto stavu krajiny sústreďuje na prežitie

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 9. januára (TASR) - Opozičné ľavicové strany v Maďarsku sa namiesto stavu krajiny sústreďujú na svoje vlastné prežitie, čo však voličov nijako neosloví. V súvislosti s nadchádzajúcimi jarnými parlamentnými voľbami to povedal v utorok výkonný riaditeľ inštitútu Nézöpont Csaba Fodor.Podľa agentúry MTI analytik pripomenul, že ľavicové subjekty nie sú schopné dohodnúť sa na spôsobe, akým by vstúpili do volieb, nepreukazujú žiadnu inovačnú schopnosť a pochybná je aj ich dôveryhodnosť. To všetko pôsobí na voličov odpudivo, zdôraznil Fodor.uzavrel analytik.Internetové vydanie ľavicového denníka Népszava v utorok konštatovalo, že strany demokratickej koalície nevedia, prípadne nechcú využiť šancu na zosadenie vládnej strany Fidesz vedenú premiérom Viktorom Orbánom v jarných parlamentných voľbách. K tomu by totiž bolo potrebné bezpodmienečné zomknutie.Népszava podotýka, že existujú strany, ktoré nepovažujú za vhodné spolupracovať s niektorými stranami, ako napríklad strana Spolu (Együtt), ktorá odmieta Maďarskú socialistickú stranu (MSZP), alebo prípad ochranárskej strany Politika môže byť iná (LMP), ktorá sa odmieta spájať so všetkými ostatnými stranami, ale sú aj strany, ktoré majú námietky voči jednotlivým politikom inej strany.Najväčšie nádeje sa spájali s iniciatívou postavenia spoločných kandidátov v jednomandátových volebných obvodoch, avšak aj táto iniciatíva sa napokon ukázala ako neseriózna, pretože chýba jej úplná podpora zo strany všetkých zainteresovaných. Podľa autora analýzy Gábora Baitza jediným riešením sa zdá byť, že by na volebných listinách jednomandátových obvodov uvádzali namiesto strán konkrétnych politikov.Politológ Gábor Török minulý týždeň uviedol, že vládna strana Fidesz štyri mesiace pred parlamentnými voľbami výrazne vedie - je teda nepredstaviteľné, aby ju ktorýkoľvek politický subjekt na straníckej volebnej listine predbehol.konštatoval politológ a zdôraznil, že nie je jedno, či Fidesz získa v parlamente dvojtretinovú, absolútnu, alebo iba relatívnu väčšinu.