Csemez sa ako jediný z piatich Slovákov prebojoval na MS v boxe

Na archívnej snímke slovenský boxer Andrej Czemez. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Charkov 21. júna (TASR) - Andrej Csemez sa ako jediný z piatich slovenských boxerov na majstrovstvách Európy v ukrajinskom Charkove prebojoval na tohtoročný svetový šampionát. Ten sa od 25. augusta do 3. septembra uskutoční v nemeckom Hamburgu. Vo štvrťfinále strednej hmotnostnej kategórie do 75 kilogramov podľahol favorizovanému Zoltánovi Harcsovi z Maďarska na body 0:5 a obsadil piate miesto.Na MS sa kvalifikovalo najlepších osem borcov z každej hmotnostnej kategórie. Nepodarilo sa to Viliamovi Tankóovi (do 56 kg), Michalovi Takácsovi (do 60 kg), Matúšovi Strniskovi (do 81 kg) ani Erikovi Tlkancovi v divízii do 91 kilogramov. Všetci štyria skončili v osemfinále.