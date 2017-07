Csicsai: Ani výrobcovia potravín nesmú robiť rozdiely medzi štátmi EÚ

Gabriel Csicsai, archívne foto. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Brusel 18. júla (TASR) - Nikto, ani výrobcovia potravín nemôžu robiť rozdiely medzi členskými štátmi Európskej únie (EÚ). S odkazom na problematiku dvojakej kvality potravín to uviedol štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva SR Gabriel Csicsai na záver dvojdňového zasadnutia Rady EÚ pre poľnohospodárstvo a rybolov v Bruseli.Csicsai pripomenul, že veľa ľudí v nových členských krajinách EÚ je nespokojných s tým, že potraviny a iný dostupný spotrebný tovar má nižšiu kvalitu ako identický tovar v západoeurópskych krajinách. Dodal, že aj na tomto zasadnutí Rady ministrov bola táto záležitosť "na pretrase" a už sa podarilo upriamiť pozornosť Európskej komisie (EK) a iných európskych krajín na to, že tento problém skutočne existuje, a že sú producenti, ktorí kategorizujú spotrebiteľov podľa ich kúpnej sily, čo sa odráža aj na kvalite nimi ponúkaných tovarov.uviedol Csicsai v rozhovore pre TASR.Upozornil, že vinníkmi tejto situácie sú výrobcovia, nadnárodné spoločnosti, ktoré síce neporušujú zákon, lebo uvádzajú obsah produktov na etikete, ale zneužívajú celkovú neznalosť spotrebiteľov a navonok identický tovar ponúkajú v rôznej kvalite.upozornil Csicsai. Pripomenul, že slovenská strana vysvetlila eurokomisárke pre spravodlivosť, ochranu spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věre Jourovej túto situáciu a ona v mene exekutívy EÚ prisľúbila kroky na nápravu.Csicsai priznal, že v krajinách strednej a východnej Európy vládne presvedčenie, že EÚ sa doteraz tejto téme veľmi nevenovala, našťastie sa však podľa jeho slov pripájajú ďalšie krajiny, ktoré majú podobné skúsenosti, spolua EK si už nemôže zakrývať oči.dodal.Csicsai v tejto súvislosti pripomenul, že Ministerstvo pôdohospodárstva SR pripravuje webovú stránku, na ktorú môžu občania hlásiť všetky produkty dvojakej kvality. Platí to v prípadoch, keď majú možnosť porovnať výrobky zo Slovenska s identickými výrobkami z cudziny a dospejú k názoru, že ich kvalita je rôzna.odkázal Csicsai na adresu výrobcov. Tí sa podľa jeho názoru snažia o maximalizáciu ziskov aj v oblastiach, kde je kúpna sila nižšia a práve v tomto bode, pri označovaní potravín, treba zmeniť legislatívu EÚ.vysvetlil Csicsai. A v závere dodal: