CSICSAI:Štát musí podporiť efektívnu výrobu potravín, tak znížime ceny

Na snímke zľava štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Gabriel Csicsai a generálny riaditeľ Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) Bernard Url.

Bratislava 31. januára (TASR) – Odmerať efekt zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) na vybrané potraviny, ktorá vstúpila do platnosti začiatkom roka 2016, je takmer nemožné. Tvrdí to štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Gabriel Csicsai (nominant Most-Híd).uviedol Csicsai. Merať dosah zníženej DPH na vybrané druhy potravín nie je podľa neho možné ani smerom k spotrebiteľovi, ani smerom k prvovýrobcom.Jedinou merateľnou veličinou je podľa Csicsaia objem peňazí, o ktorý sa znížil príjem do štátnej pokladnice. Ten sa pohybuje na úrovni 70 miliónov eur. Podľa štátneho tajomníka by bolo oveľa efektívnejšie, ak by sa suma 70 miliónov eur použila na štart dvoch tisícov mladých farmárov. Za súčasných okolností prostriedky z Programu rozvoja vidieka (PRV) SR vystačia iba pre polovicu z nich.Upozornil, že vývoj priemerných mesačných spotrebiteľských cien vybratých potravín na Slovensku za rok 2016 poukazuje na vysokú volatilitu cien, ktorá u mnohých položiek prevyšuje 10-% zníženie DPH. Poľnohospodárstvo je odvetvie, kde je volatilita cien všeobecne najmarkantnejšia." poznamenal.Napríklad počas roka sa nákupná cena surového kravského mlieka podľa neho pohybovala na úrovniach od 25 eurocentov za liter, cez 21 eurocentov, na súčasných 27 eurocentov za liter. To predstavuje až 30-% výkyv počas roka. Podobný vývoj sa zaznamenal pri nákupnej cene jatočných ošípaných, ktorá vykazovala až 40-% výkyvy. "" podčiarkol Csicsai.vyhlásil Csicsai. Podľa neho je znižovanie DPH v takejto forme nekoncepčným a neadresným krokom.myslí si štátny tajomník MPRV.Zníženie sadzby DPH z 20 % na 10 % sa od januára 2016 vzťahuje na čerstvé a chladené hovädzie mäso, čerstvé a chladené bravčové mäso, čerstvé a chladené mäso z oviec a kôz, hydinové mäso čerstvé alebo chladené, a taktiež čerstvé alebo chladené králičie mäso. Súčasťou zoznamu sú aj živé ryby a čerstvé a chladené sladkovodné ryby. Nižšia daň sa vzťahuje aj na rybie filé a ostatné rybie mäso zo sladkovodných rýb. Z mliečnych výrobkov sa do zoznamu vybraných potravín so zníženou sadzbou dostalo mlieko a maslo. Zoznam dopĺňa obyčajný chlieb.