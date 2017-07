Csiscai: Slovensko patrí do krajín EÚ, ktoré chcú vypestovať viac sóje

Na ilustračnej snímke struk a semená sóje, jednej z celosvetovo najdôležitejších potravinových, krmovinárskych a energetických plodín. Foto: TASR - Roy Kaltschmidt Foto: TASR - Roy Kaltschmidt

Brusel 17. júla (TASR) - Slovensko sa dnešným podpisom Spoločnej európskej deklarácie o sóji pridalo k tým členským krajinám Európskej únie (EÚ), ktoré chcú zvýšiť pestovanie sóje a iných strukovín v Európe, aby sa tým odstránil problém s nedostatkom proteínov v Únii. V Bruseli to uviedol štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva SR Gabriel Csicsai.Slovensko dnes spolu s Fínskom, Francúzskom, Gréckom, Holandskom, Chorvátskom, Luxemburskom, Maďarskom, Nemeckom, Poľskom, Rakúskom, Rumunskom a Slovinskom na pôde Stáleho zastúpenia Maďarska pri EÚ podpísalo Spoločnú deklaráciu o sóji. Jej vznik iniciovali Maďarsko a Nemecko. K podpisu došlo krátko pred dvojdňovým zasadnutím Rady EÚ pre poľnohospodárstvo a rybolov.Csicsai v rozhovore pre TASR pripomenul, že v Európe sa sója pestuje na zhruba 3 - 4 percentách celkovej plochy ornej pôdy, čo je podľa neho málo, lebo je snaha dosiahnuť pri pestovaní sóje aspoň 10 percent výmery.skonštatoval Csicsai.Pripomenul, že sója ako zdroj bielkovín je dôležitá z hľadiska ľudskej výživy, ale najmä ako krmivo pre zvieratá.opísal situáciu tajomník.EÚ je závislá na dovoze tejto plodiny, dováža ju z tretích krajín, najviac z regiónu Južnej Ameriky. Aj preto sa 14 krajín Únie rozhodlo pre spoločnú deklaráciu a chcú hľadať nové možnosti využitia sóje a nové možnosti jej pestovania v Európe.Csicsai v tejto súvislosti upozornil, že v Južnej Amerike sú vhodnejšie podmienky na jej pestovanie a darí sa tam výkonnejším kultivarom (umelo vyšľachteným odrodám) ako u nás. Iniciatíva 14 krajín EÚ má preto za cieľ v najbližších rokoch zefektívniť domácu produkciu sóje a tiež sójových extrahovaných šrotov a vyšľachtiť kultivary, ktoré by zefektívnili pestovanie sóje podobne ako v Južnej Amerike.opísal Csicsai ďalšie výhody tejto plodiny. Ekologický prínos sóje EÚ vníma aj v tom, že znížením jej dovozu po mori sa ročne ušetria tisíce ton škodlivých emisií.Slovensko má záujem o pestovanie sóje, lebo táto plodina sa dá pestovať všade tam, kde sa pestuje obilie, klimatické podmienky máme vyhovujúce.Csicsai vyjadril nádej, že po dnešnom podpise deklarácie o sóji pribudnú aj ďalšie krajiny, ktoré sa k tejto iniciatíve pridajú a skupina 14 krajín sa ešte rozrastie. Za podstatné však považuje, že v skupine sú veľké a vplyvné krajiny ako Nemecko a Francúzsko, tiež Poľsko a Rakúsko, čím bude potrebný tlak na Európsku komisiu citeľnejší.uviedol v závere Csicsai. Dodal, že to vníma ako, ktorá nebude možná bez spolupráce medzi vedou a výskumom, prvovýrobcami a Európskou komisiou.