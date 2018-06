CSR aktivita, ktorá môže byť inšpiráciou pre všetky slovenské firmy

Ako zapojiť verejnosť do dobročinnosti? Dajte im možnosť rozhodnúť.

Prostredníctvom tejto aktivity Nadácia podporila a zviditeľnila doterajšie, ale aj celkom nové verejnoprospešné projekty. Projekt teraz smeruje do viacerých slovenských miest, kde podporí ďalšie organizácie. Pri tejto príležitosti prebehnú aj verejné výstavy lokálnych projektov s cieľom informovať, inšpirovať a nadchnúť verejnosť.„Keď sme rozmýšľali nad najlepším formátom ako prezentovať rôznorodé organizácie a ich projekty verejnosti, zamýšľali sme sa aj nad tým aká by mohla byť motivácia okoloidúcich na vypočutie si aspoň základnej myšlienky pre nich často neznámej organizácie. Zvolili sme preto možnosť hlasovania verejnosti, vďaka čomu mali obe strany záujem vypočuť sa,“ vysvetľuje dôvody na netradičnú hodnotiacu komisiu Alexandra Pappová.Šestnásť verejnoprospešných projektov, z celkového počtu viac ako stovky prihlásených malo možnosť zabojovať o hlasy okoloidúcich na Jakubovom námestí v Bratislave v rámci projektu #PomáhameĎalej, ktorý vznikol pri príležitosti desiatich rokov existencie Nadácie Volkswagen Slovakia. Počas udalosti bola rozdelená celková suma 60 000 eur medzi 12 víťazných projektov z celého Slovenska.„Aj tohto roku sa podľa aktuálnych informácií na Dobrom trhu zišlo viac ako 13 000 ľudí - za prezentujúce projekty zahlasovalo približne 1 500. Aj v mene prezentujúcich, všetkým hlasujúcim úprimne ďakujeme za účasť. Počas celého dňa sa návštevníci mohli oboznámiť so 16 tematicky rôznorodými projektami – od podpory komunitných priestorov, cez online náučné hry pre deti s mentálnym postihnutím a detský mobilný hospic, až po osvetové divadelné predstavenie,“ hovorí Alexandra Pappová z Nadácie Volkswagen Slovakia.Na konci podujatia získalo podporu 12 verejnoprospešných projektov z celkového počtu 16-tich prezentujúcich. Žiadna z organizácií však neobišla naprázdno aj vďaka hodnotným darčekovým balíčkom, ktoré im pomôžu v prezentácií svojich ďalších aktivít. Okrem toho sa pre všetky projekty podarilo získať nemalú pozornosť médií a verejnosti. „Z môjho pohľadu sa počas podujatia udiali ešte dva krásne momenty. Jedným bolo množstvo pochvál a uznaní, ktoré prezentujúci od okoloidúcich získali. Takisto nám viacero organizácií indikovalo, že budú medzi sebou spolupracovať. Napríklad Pinf Hry a Smile n.o., spríjemnia pobyt chorým deťom v nemocnici. Oboje potvrdzuje, že podujatie malo zmysel,“ dodáva Alexandra Pappová.„Projekt #PomáhameĎalej vznikol pri príležitosti oslavy 10 rokov existencie Nadácie Volkswagen Slovakia. Chceme ním podčiarknuť kontinuitu našej pomoci verejno-prospešným projektom a organizáciám. Do konca roka máme pripravené ďalšie tri udalosti podobného formátu v rôznych častiach Slovenska. Organizáciám tak dáme možnosť predstaviť svoje projekty im geograficky blízkej verejnosti a zároveň získať podporu pre svoj cieľ. Najbližšie sa vidíme už 13. júna v Banskej Bystrici,“ dodáva Alexandra Pappová.Zoznam výhercov a video z celodennej akcie, ako aj kompletné informácie o projekte #PomáhameĎalej a jeho pokračovaní v slovenských regiónoch nájdete na stránke www.nadacia-volkswagen.sk a na Facebooku Nadácie Volkswagen Slovakia.