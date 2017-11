ČSSD a ľudovci vo vláde nebudú, ale pomôžu ANO schváliť rozpočet

Predseda hnutia ANO Andrej Babiš, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 1. novembra (TASR) - Českí sociálni demokrati i ľudovci budú v parlamente hlasovať za návrh budúcoročného rozpočtu spolu s hnutím ANO, ktoré zvíťazilo vo voľbách, aj keď do menšinovej vlády predsedu ANO Andreja Babiša nevstúpia a nebudú ju ani inak podporovať.Vyplýva to zo stredajších vyjadrení predstaviteľov oboch strán, o ktorých informoval spravodajský server iDNES.cz.Doterajší minister vnútra Milan Chovanec po stretnutí zástupcov svojej ČSSD s predstaviteľmi ANO povedal, že sociálni demokrati si napriek odchodu do opozície želajú, aby sa pri schvaľovaní rozpočtu ešte naposledy dohodla koalícia ČSSD, ANO a KDU-ČSL z minulého volebného obdobia. Podľa Chovanca to vnímajú ako nevyhnutný krok a podmienku stability v krajine.Šéf poslancov KDU-ČSL Jan Bartošek neskôr povedal, že po zvolaní nového vedenia Poslaneckej snemovne aj ľudovci podporia návrh rozpočtu, na ktorom sa podieľali aj ich ministri vo vláde Bohuslava Sobotku.Babiš, ktorý dostal v utorok od prezidenta ČR Miloša Zemana poverenie viesť rokovania o zostavení novej vlády, sa v stredu zišiel len so zástupcami ČSSD. Podľa Chovanca im hnutie ANO ponúka post predsedu jedného z parlamentných výborov a informovalo ich aj o tom, že chce zvyšovať dôchodky. Chovanec v tejto súvislosti nevylúčil podporu takejto iniciatívy aj z opozície v prípade, ak bude