ČSSD je nejednotná, jej senátori varujú pred vládou s ANO

Praha 25. apríla (TASR) - Senátori za českých sociálnych demokratov (ČSSD) sa v stredu ostro postavili proti prípadnej vládnej spolupráci s hnutím ANO premiéra v demisii Andreja Babiša. Predseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) podľa svojich slov dúfa, že vedenie strany rozhodnutie o spolupráci prehodnotí, alebo že o jej ukončení nakoniec rozhodne členská základňa. Informoval o tom spravodajský portál Novinky.cz.Členská základňa si vo vnútrostraníckom referende naposledy odhlasovala, že ČSSD by nemala vstupovať do vlády s trestne stíhanou osobou. Teraz však vedenie ČSSD od tejto podmienky ustúpilo a navrhuje, aby strana nebola súčasťou vlády v prípade, že by v nej bola osoba odsúdená prvostupňovým súdom, hoci len neprávoplatne. V takom prípade by musel minister alebo premiér podať demisiu.Trestnému stíhaniu čelí šéf ANO Babiš, ktorého jeho hnutie presadzuje za premiéra. Stíhanie sa týka dotačného podvodu na rekreačnú farmu Čapí hnízdo.Podľa senátora Jiřího Dienstbiera je však cesta k neprávoplatnému odsúdeniu veľmi dlhá a situáciu by to neriešilo. Dienstbier dodal, že sa prípad môžePodľa Dienstbiera dohoda je pre hnutie ANO už asi jedinou nádejou, ako získať post premiéra a zároveň i dôveru pre svoju vládu.doplnil senátor s tým, že v takom prípade by muselo hnutie ANO nominovať na premiéra niekoho iného, čo by situáciu odblokovalo. Babiš sa snaží vytvoriť vládu už od vlaňajších októbrových volieb do Poslaneckej snemovne.Hnutie ANO a ČSSD čaká v stredu večer rokovanie o ustanovení koaličnej zmluvy. Sociálni demokrati si pred novým vyjednávaním dali tri podmienky: v prípade odsúdeného člena vlády trvajú na tom, že by mal odstúpiť, aj keď bude odsúdený iba neprávoplatne; ďalej žiadajú záruku, že ANO nebude prehlasovávať ČSSD v Snemovni za pomoci komunistickej strany (KSČM) a hnutia SPD (Sloboda a priama demokracia – Tomio Okamura); a tiež žiadajú odvolať okamurovcov z kľúčových funkcií v dolnej komore parlamentu.Po vyjednávaní tímov však nakoniec o prípadnej vládnej spolupráci rozhodne vnútrostranícke referendum ČSSD a dôležité budú teda aj hlasy senátorov. Hoci sa predsedníctvo strany minulý týždeň na pokračovaní rokovaní zhodlo, strana nie je jednotná, zdôraznili Novinky.cz.