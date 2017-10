ČSSD je pripravená na opozíciu

Bohuslav Sobotka. Foto: TASR/AP Bohuslav Sobotka. Foto: TASR/AP

Praha 23. októbra (TASR) - Českí sociálni demokrati sú vzhľadom na slabý výsledok v parlamentných voľbách pripravení ísť do opozície. Podľa spravodajského servera iDNES.cz to oznámili v nedeľu večer predstaviteľom víťazného hnutia ANO. Strana Andreja Babiša už začala rokovania so subjektmi, ktoré sa dostali do Poslaneckej snemovne parlamentu ČR.Spravodajská televízia ČT24 informovala, že ponuku vládnej spolupráce a zostavovania koalície predstavitelia ČSSD neočakávali už pred rokovaním so zástupcami ANO, dohodnúť si chceli rozdelenie postov v Snemovni. Sociálni demokrati stoja o podpredsednícke kreslo; už skôr sa špekulovalo, že by mohlo pripadnúť súčasnému premiérovi Bohuslavovi Sobotkovi."Je pravda, že voľby ukázali, aké riziká pre nás malo súžitie s Andrejom Babišom a ako sme za koalíciu zaplatili," vyhlásil neúspešný volebný líder sociálnych demokratov Lubomír Zaorálek. Opozíciu si vie predstaviť aj podpredseda strany Milan Chovanec, podľa ktorého sa ČSSD nebude predierať do vlády, kde by nemala dôstojné zastúpenie.Babiš neuspel v nedeľu ani u Starostov a nezávislých. Prehováral nás ku koaličnej spolupráci, ale márne, povedal po schôdzke s predsedom ANO Petr Gazdík, šéf hnutia STAN.Predstavitelia hnutia ANO v nedeľu rokovali aj so zástupcami KSČM o povolebnom usporiadaní a chode Snemovne. Podľa predsedu KSČM Vojtěcha Filipa sa vyjednávači nerozprávali o prípadnej podpore ani spolupráci, ktorú si navyše kvôli malým programovým prienikom nedokáže príliš predstaviť. Vysvetlil, že komunisti sú autentickou ľavicou, zatiaľ čo ANO predstavuje pravicu.Český prezident Miloš Zeman sa v pondelok stretne s Andrejom Babišom a poverí ho zostavením vlády. Prvé povolebné stretnutie Zemana s Babišom sa uskutoční na sídle v Lánoch, povedal v nedeľu Zeman v rozhovore zverejnenom na Blesk.cz.