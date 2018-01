ČSSD naznačila po schôdzke s ANO, že do koalície by šla, no bez Babiša

Milan Chovanec. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Praha 17. januára (TASR) - Vedenie hnutia ANO českého premiéra Andreja Babiša rokovalo v stredu v Poslaneckej snemovni s predstaviteľmi ČSSD o možnej spolupráci na vládnej úrovni. Sociálni demokrati si vedia predstaviť, že by s ANO do koalície išli, v kabinete by však nesmel sedieť Andrej Babiš. Na tlačovej konferencii to zopakoval šéf ČSSD Milan Chovanec. Po rokovaní podľa serveru Novinky.cz povedal, že išlo o prvú vážnu povolebnú debatu.Lídri strán sa bavili čiste o programe. Medzi priority ČSSD patrí otázka bezpečnosti krajiny, podpora rodín s deťmi a zvyšovanie miezd. Sociálna demokracia má taktiež niekoľko personálnych požiadaviek.vymenoval jednu z podmienok Chovanec s narážkou na Babiša. Hnutie ANO by podľa neho nemalo mať ministerstvá vnútra, spravodlivosti a financií.Ak by sociálni demokrati dostali ponuku ísť s ANO do koalície, podľa Chovanca o tom nemôže rozhodnúť odchádzajúce vedenie strany, ale zjazd. Ten sa bude konať 18. februára v Hradci Králové.Chovanec pripomenul, že ANO a ČSSD nemajú v Poslaneckej snemovni väčšinu.zdôraznil Chovanec.Hnutie ANO si vyžiadalo od sociálnej demokracie podmienky písomne a rokovania medzi oboma stranami budú pokračovať na konci januára.povedal podľa servera iDNES.cz šéf poslancov ANO Jaroslav Faltýnek.