ČSSD nepostaví vlastného kandidáta na českého prezidenta

Praha 30. októbra (TASR) - Českí sociálni demokrati nepostavia vlastného kandidáta do blížiacich sa januárových prezidentských volieb. Spravodajskému portálu Novinky.cz to v pondelok potvrdil hovorca ČSSD Mikuláš Klang. Zatiaľ nie je jasné, či strana podporí Miloša Zemana alebo niekoho iného. Kandidáti na Hrad sa musia registrovať na ministerstve vnútra do 7. novembra.Politické grémium odsúhlasilo, že ČSSD vlastného kandidáta nebudú stavať, povedal Klang. Strana ešte nerozhodla ani o tom, ktorého uchádzača o prezidentský úrad podporí, dodal hovorca sociálnych demokratov.Bývalý šéf ČSSD a premiér Bohuslav Sobotka pritom už skôr avizoval, že o prezidentskom kandidátovi rozhodne vnútrostranícke referendum. Toto rozhodnutie nakoniec ČSSD odložila až na obdobie po voľbách do Poslaneckej snemovne, ktoré sa konali 20. a 21. októbra.V prezidentských voľbách pred piatimi rokmi ČSSD nasadila Jiřího Dienstbiera, ktorý získal v prvom kole vyše 16 percent hlasov voličov a umiestnil sa na štvrtom mieste.Kandidáta zrejme nepostaví ani hnutie ANO. Jeho predseda Andrej Babiš síce pôvodne tiež hovoril o tom, že by ANO mohlo rozhodnúť v referende, minulý týždeň však z toho začal cúvať. Zatiaľ neoznámil, či podporí Zemana, napísal portál Novinky.cz.Druhé priame voľby prezidenta v Česku sa budú konať 12. a 13. januára 2018, prípadné druhé kolo 26. a 27. januára 2018.