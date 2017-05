ČSSD zvažuje nomináciu vlastného kandidáta na prezidenta

Na snímke Pražský hrad Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 16. mája (TASR) - Českí sociálni demokrati z ČSSD nevidia medzi kandidátmi na post prezidenta krajiny ľavicového uchádzača, preto zvažujú nomináciu vlastného kandidáta. Naznačil to predseda strany, premiér Bohuslav Sobotka s tým, že by malo ísť o osobnosť, ktorá by sa postavila mocenskému paktu súčasného prezidenta Miloša Zemana a lídra hnutia ANO Andreja Babiša.Sobotka, ktorý podľa vlastných slov registruje vzájomnú podporu oboch politikov v snahe zotrvať na Pražskom hrade a dostať sa do čela vlády, vylúčil v tejto súvislosti vlastnú kandidatúru.Podľa Sobotku prišiel Zeman po svojich viacerých krokoch o podporu z radov sociálnych demokratov a v strane sa rozvinula diskusia o eventuálnej nominácii protikandidáta ČSSD v prezidentských voľbách.Informácie priniesol spravodajský kanál verejnoprávnej Českej televízie ČT24.Hovorca hlavy štátu Jiří Ovčáček v reakcii na premiérove slová z Číny odkázal, že to nie je prekvapenie.Podľa jeho slov už vo februári politológ Jiří Pehe, ktorý, ako formuloval hovorca, má blízko k premiérovi, uviedol, že Sobotka urobí všetko pre to, aby Zeman nebol znovuzvolený do funkcie prezidenta.