CSU a CDU rozdeľuje okrem migrantov už aj myšlienka rozpočtu eurozóny

Na snímke nemecká kancelárka Angela Merkelová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 20. júna (TASR) - Aktuálny spor medzi Kresťanskociálnou úniou Bavorska (CSU) a sesterskou Kresťanskodemokratickou úniou Nemecka (CDU) pod vedením spolkovej kancelárky Angely Merkelovej, ktorého predmetom bola doteraz migračná politika, sa rozšíril o ďalšiu tému. Bavorskí partneri najnovšie kritizujú Merkelovú za principiálny súhlas s návrhom Francúzska, aby mala eurozóna vlastný rozpočet, informovala v stredu agentúra AP.Predstavitelia CSU presadzujú, aby boli určité skupiny nelegálnych migrantov prichádzajúcich do Nemecka vracaní priamo zo štátnych hraníc, zatiaľ čo Merkelová je proti jednostrannému postupu Nemecka a chce nájsťdaného problému.Kancelárka sa má snažiť nájsť takéto riešenie do konca júna a preskúmať, ktoré krajiny EÚ budú pripravené spätne prijímať migrantov zaregistrovaných predtým na ich území. V prípade, že sa to Merkelovej nepodarí, predseda CSU a minister vnútra Horst Seehofer chce nariadiť vracanie migrantov z hraníc i bez jej súhlasu.Merkelová rokovala v utorok o migrácii na dávnejšie dohodnutom stretnutí s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Obaja pritom vyjadrili taktiež podporu myšlienke rozpočtu eurozóny s nešpecifikovaným objemom, od ktorého si sľubujú zvýšenie investícií.Podľa stredajšieho vyjadrenia bavorského premiéra Markusa Södera z CSU, ktoré priniesla agentúra DPA, nie je možné vytvárať. Söder tiež varoval Merkelovú, aby sa nesnažila získať spoluprácu iných krajín v oblasti migrácie prostredníctvom finančných ústupkov.Konzervatívny blok CDU/CSU vládne v Nemecku spoločne so sociálnymi demokratmi (SPD) v rámci tzv. veľkej koalície. Bavorská CSU sa momentálne snaží ukázať svoj tvrdý postoj k migrácii pred blížiacimi sa krajinskými voľbami, ktoré sa budú konať 14. októbra a v ktorých bude jej cieľom udržať na čo najnižšej úrovni podporu nacionalistickej, protiprisťahovaleckej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD).