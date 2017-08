Csudai má v Bratislave výstavu obrazov z prelomového obdobia

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 2. augusta (TASR) – Výber veľkoplošných malieb Ivana Csudaia možno vidieť v bratislavskej galérii Linea. Obrazy sú z jej zbierky, výstava potrvá do 30. septembra.Teplé prúdy, Nočná hliadka, Café, Damm Life, Africa meets Antarctida, White Dog, St. Sebastian, Medveď = Myš, Cloned Friend, Mickey and the Snowman a iné akrylové a olejomaľby na plátne sú z rokov 2002 a 2003. Niektoré majú rozmery 170x145 centimetrov.povedal na utorkovej (1.8.) vernisáži maliar, ktorý výstavou oslavuje 58. narodeniny.zhodnotila obrazy Lucia Zubaľová, študentka na Courtauld Institute of Art v Londýne, pre ktorú to je kurátorská premiéra.Ivan Csudai sa narodil 18. augusta 1959 vo Svodove. V Bratislave študoval fotografiu na Strednej škole umeleckého priemyslu (1974-1978) a reštaurovanie maľby na Vysokej škole výtvarných umení (VŠVU, 1981-1987). Získal Herderove štipendium a absolvoval ročný pobyt na Akadémii výtvarných umení vo Viedni, v ateliéri Arnulfa Rainera (1990). Artest štipendium mu umožnilo polročný pobyt v ateliéri nadácie BINZ 39 v Zürichu (1993).Csudai patrí medzi významných maliarov slovenskej postmoderny, ktorí nastúpili na scénu v druhej polovici 80. rokov 20. storočia. Na VŠVU pôsobí od roku 1995 a od roku 2001 vedie IV. maliarsky ateliér na Katedre maľby. Má za sebou viac ako 60 autorských výstav. Okrem maľby sa venuje grafike, ilustrácii a reštaurovaniu. Je aj hudobník, skladateľ, textár a spevák. Dlhodobo spolupracuje s Martinom Burlasom, s ktorým nahral osem albumov.