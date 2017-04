ČT: ODS sa dotiahla na ČSSD pol roka pred voľbami. Za ANO zaostávajú

Ilustračná snímka Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Praha 30. apríla (TASR) - Českým sociálnym demokratom (ČSSD) šliapu na päty nielen komunisti (KSČM), ale najnovšie aj občianski demokrati (ODS). Ukázal to prieskum spoločnosti TNS Kantar v rámci projektu Trendy Česka pre Českú televíziu, informoval dnes server Novinky.cz.Ak by voľby boli teraz, suverénne by v nich zvíťazilo hnutie ANO Andreja Babiša so ziskom 31,5 percenta. Druhé najsilnejšie by bolo ČSSD, avšak so ziskom iba 12 percent hlasov nasledované tesne ODS s 11,5 percenta hlasov a KSČM s 10,5 percenta.Novinky.cz upozornili, že ODS od marca vzrástla o tri percentá, zatiaľ čo podpora pre obe vládnuce strany ČSSD a ANO o pol percenta klesla.Podľa prieskumu Kantar majú šancu udržať sa v Poslaneckej snemovni KDU-ČSL a STAN, ktoré by ako dvojkoalícia prekonali potrebnú desaťpercentnú hranicu (v prieskume získali sedem a 3,5 percenta, čo je spolu 10,5 percenta hlasov).Do parlamentu by sa dostali ešte Sloboda a priama demokracia (SPD) a TOP 09 so zhodnou podporou 6,5 percenta.Novinky.cz pripisujú posilnenie ODS predvolebnému sľubu strany, že sa mieni vrátiť k rovnej 15-percentnej dani a odmieta progresívnu daň presadzovanú sociálnymi demokratmi.ČT24 poukazuje na preskupovanie síl v rámci pravicovej opozície, kde ODS získava hlasy a TOP 09 ich stráca.Prieskum TNS Kantar sa uskutočnil v dňoch 1.-24. apríla.V inom aktuálnom prieskume STEM má ODS podporu iba 7,4 percenta a rozdiel medzi ANO a ČSSD nie je taký priepastný. ANO má podľa tohto prieskumu podporu 28,3 percenta a ČSSD 16,6 percenta.