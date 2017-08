ČT24: Zeman chcel zabrániť rozdeleniu Československa vytvorením únie

Český prezident Miloš Zeman, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 26. augusta (TASR) - Česko a Slovensko majú po takmer štvrťstoročí od rozdelenia spoločného štátu mimoriadne skvelé a bratské vzťahy. Pomohol k tomu aj vstup oboch krajín do Európskej únie. Pri príležitosti dnešného 25. výročia uzavretia dohody o rozdelení Československa to povedal český prezident Miloš Zeman. Jeho vyjadrenie sprostredkoval hovorca Hradu Jiří Ovčáček, informoval spravodajský kanál verejnoprávnej Českej televízie ČT24.Delenie republiky podľa Zemana nevyplynulo len z nezlučiteľných predstáv víťazov volieb v roku 1992 o budúcnosti spoločného štátu.uviedol český prezident.Zeman sa podľa svojich slov v roku 1992 snažil situáciu zachrániť presadzovaním návrhu na vytvorenie Československej únie.konštatoval.Po 25 rokoch od rozchodu ale podľa Zemana nie sú vo vzťahoch oboch krajín trhliny.konštatoval Zeman.Rozdelenie Československa spečatili predsedovia víťazných strán júnových parlamentných volieb Václav Klaus a Vladimír Mečiar 26. augusta 1992 tesne po polnoci v brnianskej vile Tugendhat. K rozdeleniu krajiny došlo 1. januára 1993.Zeman k tomu povedal, že rolu Klausa a Mečiara pri rozpade federácie by nechcel preceňovaťdodal Zeman na adresu svojho predchodcu.