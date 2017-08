Čučoriedkový deň na Horehroní ponúkne koláče, čaje, likéry i džemy

Ilustračné foto, čučoriedky. Foto: TASR - Roman Hanc Ilustračné foto, čučoriedky. Foto: TASR - Roman Hanc

Telgárt 7. augusta (TASR) – Tradičná súťaž o najlepšiu čučoriedkovú dobrotu Čučoriedkový deň, spojená s ochutnávkou, sa uskutoční v horehronskej obci Telgárt už túto sobotu (12.8.). Piaty ročník podujatia okrem čučoriedkových koláčov, čajov či likérov prinesie aj ukážky varenia domáceho čučoriedkového džemu.Ako za organizačný tím dnes TASR informovala Paulína Hríbiková, kto má rodinný recept na chutný čučoriedkový koláč, nemal by váhať, je najvyšší čas ho "oprášiť". Do súťaže sa treba prihlásiť čo najskôr."Piecť budeme od 11. hodiny pod šírym nebom pred kultúrnym domom v Telgárte. V prípade nepriaznivého počasia sa akcia premiestni do viacúčelovej sály hotela Telgárt," uviedla Hríbiková. Návštevníci sa môžu okrem čučoriedkových špecialít tešiť aj na ľudovú hudbu.Výťažok z predaja dobrôt pôjde na dobročinné účely. "Peniaze pošleme ďalej tým, čo ich potrebujú, konkrétne Domovu sociálnych služieb v Červenej Skale," dodala Hríbiková.Súťažiaci sa viac informácií dozvedia na www.cucoriedkovyden.sk. Akcia sa koná v spolupráci s Penziónom u Hanky, obcou Telgárt a Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Slovenský raj a Spiš.