Cudzinci majú získať sezónnu prácu aj bez prechodného pobytu

Jeden doklad pre cudzinca

Bratislava 1. februára (TASR) – Cudzinci z krajín mimo Európskej únie (EÚ) zrejme budú môcť na Slovensku získať sezónne zamestnanie aj bez udeleného prechodného pobytu. Predpokladá to vládna novela zákona o pobyte cudzincov, ktorú dnes poslanci NR SR posunuli do druhého čítania.Novelou sa predovšetkým preberajú do slovenskej legislatívy európske smernice o sezónnych pracovníkoch a vnútropodnikovom presune a zapracované sú v ňom aj požiadavky aplikačnej praxe zákona, informovalo ministerstvo vnútra.Zmeny v zákone zjednodušujú príchod, pobyt a zamestnávanie niektorých skupín zamestnancov mimo EÚ na Slovensku, ako sú sezónni pracovníci a pracovníci v rámci vnútropodnikových presunov. Uľahčujú sa ďalej podmienky pre zamestnancov, ktorí pracujú pre centrum strategických služieb, ako aj podnikateľov s inovatívnym projektom.Cudzinci z tretích krajín, ktorí chcú na Slovensku získať sezónne zamestnanie, môžu v súčasnosti takto pracovať, iba ak im bol udelený prechodný pobyt. Po novom majú mať možnosť vykonávať sezónne zamestnanie v dvoch režimoch.V prvom režime sa na Slovensku budú môcť zdržať najviac 90 dní, a to na základe udeleného schengenského víza a povolenia na zamestnanie, prípadne len na základe povolenia na zamestnanie, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý nepodlieha vízovej povinnosti. Cudzinec si bude môcť pobyt predĺžiť, ak požiada o udelenie prechodného pobytu na účely sezónneho zamestnania. Ten nesmie prekročiť 180 dní, vrátane predchádzajúceho pobytu. Žiadosť o prechodný pobyt bude posudzovaná v rámci jednotného povolenia. Cudzinec dostane jeden doklad, ktorý ho bude oprávňovať na pobyt a zároveň na zamestnanie.Novela tiež stanovuje podmienky vstupu a pobytu na území SR na obdobie dlhšie ako 90 dní pre príslušníkov tretích krajín a ich rodiny v rámci vnútropodnikového presunu. Tu je cieľom najmä uľahčenie mobility a zníženie administratívneho zaťaženia pre vymedzené kategórie zamestnancov, ktorí sú presunutí v rámci podniku v EÚ na územie Slovenska.Návrh ministerstva vnútra aj tu rozlišuje dva režimy. V prvom môže cudzinec vykonávať zamestnanie na základe udeleného prechodného pobytu na účel vnútropodnikového presunu. V druhom režime môže vykonávať zamestnanie bez udeleného prechodného pobytu počas platnosti dokladu o pobyte vydaného niektorým z členských štátov na účel vnútropodnikového presunu. Po príchode na Slovensko v tomto prípade nemusí žiadať o udelenie povolenia na prechodný pobyt, čo v súčasnosti nie je možné.Ministerstvo zavádza aj špecifickú skupinu zamestnancov – štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí pracujú pre centrum strategických služieb. O ich žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania sa bude rozhodovať v skrátenej lehote do 30 dní. Ak bude takýto cudzinec poskytovať pre centrum strategických činností odborné školenia, bude sa môcť na území SR zdržiavať 90 dní bez povolenia na zamestnanie.Novela uľahčuje aj situáciu zamestnancov z tretích krajín, ktorí prídu o zamestnanie. Oproti súčasnosti majú mať 60 dní na to, aby si našli nové. Návrh predlžuje i platnosť takzvanej modrej karty na účel vysokokvalifikovaného zamestnania z troch na štyri roky. Zrovnoprávňuje sa tiež postavenie cudzincov s dlhodobým pobytom v SR s občanmi SR v právnych vzťahoch vznikajúcich podľa zákona o službách zamestnanosti. Napríklad, budú môcť byť zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie.Ministerstvo prináša aj zmeny v oblasti podnikania. Na Slovensko tak majú mať možnosť prichádzať za zvýhodnených podmienok podnikatelia, ktorých podnikateľský zámer posúdi ministerstvo hospodárstva ako podnikateľský zámer na realizáciu inovatívneho projektu. V tomto prípade sa znižuje suma finančného zabezpečenia podnikateľskej činnosti pre cudzinca pri udelení prechodného pobytu na 40-násobok životného minima, oproti súčasnému 100-násobku. Pri obnovení pobytu sa zábezpeka zníži zo súčasného 60-násobku životného minima na 20-násobok. Skracuje sa aj lehota policajného útvaru na rozhodnutie o prechodnom pobyte, zo súčasných 90 dní na 30 dní.