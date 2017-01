Cudzinci s trvalým pobytom v USA sa môžu do Spojených štátov vrátiť

Zástava USA, ilustračná snímka. Foto: TASR/Svätopluk Písecký Foto: TASR/Svätopluk Písecký

Washington 29. januára (TASR) - Cudzincom s trvalým pobytom v Spojených štátoch, ktorým na základe imigračného nariadenia prezidenta Donalda Trumpa hrozil zákaz návratu do USA, umožnili vstup do krajiny.Novinárov o tom v sobotu neskoro večer informoval nemenovaný predstaviteľ amerického ministerstva pre vnútornú bezpečnosť.Trumpovo nariadenie z piatka 27. januára, ktoré malo platiť 90 dní, zakazovalo občanom siedmich krajín s väčšinovým moslimským obyvateľstvom vstúpiť do USA. To znamenalo, že dokonca aj ľuďom so "zelenou kartou" oprávňujúcou na trvalý pobyt v USA či s inými vízami hrozilo, že ich nepustia naspäť do Spojených štátov.Avšak predstaviteľ ministerstva uviedol, že všetci držitelia zelenej karty zo siedmich krajín, ktorí sa v sobotu snažili vstúpiť na územie USA, dostali nakoniec zvláštne povolenie. K spomínaným siedmim krajinám patria Irak, Sýria, Irán, Sudán, Líbya, Somálsko a Jemen.Podľa tlačovej agentúry AP nie je jasné, či povolenie na vstup dostali aj iní držitelia zelených kariet. Podľa predstaviteľa sa prípady posudzujú jednotlivo.