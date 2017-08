Cudzinci sa k slovenskému zdravotnému poisteniu majú dostať ťažšie

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. augusta (TASR) - Prístup cudzincov k slovenskému systému zdravotného poistenia sa má skomplikovať. Ministerstvo zdravotníctva v novele zákona o zdravotnej starostlivosti navrhuje, aby osoba, ktorá získa nárok pre vstup do systému, mala mesačný príjem minimálne na úrovni minimálnej mzdy. Účinnosť novely zákona sa predpokladá od začiatku budúceho roka.Rezort tak chce zamedziť "špekulatívnemu" vstupu do systému verejného zdravotného poistenia osobám z iných štátov, ktorých deklarované príjmy na Slovensku majú byť často len niekoľko desiatok eur.konštatuje v návrhu ministerstvo. V niektorých prípadoch má ísť aj o fiktívnu prácu.V prípade, ak občan z iného členského štátu EÚ alebo občan z cudziny nebude dosahovať minimálny príjem, má byť podľa ministerského návrhu zdravotné poistenie na území SR ukončené k poslednému dňu mesiaca, v ktorom príjem dosiahol. Počas práceneschopnosti by sa takéto osoby považovali za zamestnancov, píše sa ďalej v návrhu legislatívnej zmeny.Novela zákona tiež upravuje zdravotné poistenie počas štrajku. Po novom by zamestnávatelia ľudí počas štrajku už neodhlasovali zo zdravotnej poisťovne.približuje sa v materiáli.