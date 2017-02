Cudzinci zapĺňajú český pracovný trh. Koľko ich pribudlo za dva roky?

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 17. februára (TASR) - České firmy sa z roka na rok musia viac spoliehať na pomoc pracovnej sily zo zahraničia. Vlani v Česku pracovalo vyše 382.000 cudzincov, o 60.000 viac ako v roku 2015. Za uplynulé dva roky ich počet stúpol o takmer 123.000. Na českom trhu práce najrýchlejšie pribúdajú Maďari, Rumuni, Ukrajinci a Bulhari.Česko sa v ostatných rokoch stalo obľúbenou destináciou tzv. gastarbeiterov. Pritom ešte v rokoch 2012 a 2013 počet cudzincov v zamestnaneckom pomere klesal, konštatuje portál iDNES.cz. Prudké zvýšenie je zrejme odrazom rýchleho rastu ekonomiky a zákaziek vo firmách.Nárast počtu cudzincov jasne ukazujú čísla z ministerstva práce a sociálnych vecí, ktoré si iDNES.cz vyžiadal. Kým v roku 2014 pracovalo v Česku 261.000 cudzincov, vlani to bolo už 383.000.Najpočetnejšou skupinou sú Slováci, ktorých však Česi historicky neberú ako cudzincov. Minulý rok ich v ČR pracovalo 161.000, to je medziročne o 11.000 viac. Okrem nich české firmy najradšej vyhľadávajú Ukrajincov. Vlani ich pribudlo takmer 13.000. Pracujú často na robotníckych pozíciách vo fabrikách, na stavbách, ale aj v zdravotníctve.Ukrajinci však nevedú v tabuľke cudzincov, ktorí pribúdajú najrýchlejším tempom. V tom dominujú Maďari. V roku 2016 ich počet stúpol o 75 % zo 6000 na takmer 11.000. Podľa riaditeľa personálnej poradenskej spoločnosti McRoy Czech Tomáša Surku, sú ale v tomto údaji zahrnutí aj Ukrajinci, ktorí získali maďarský pas.O Ukrajincov, ale aj Vietnamcov české firmy v poslednom období viedli najväčší boj. Podnikateľské zväzy upozorňovali, že je potrebné čo najrýchlejšie zrýchliť prijímanie najmä Ukrajincov, pretože miestne firmy potrebujú obsadiť 140.000 voľných pozícií akýmikoľvek pracovníkmi.Česká vláda na začiatku februára súhlasila s personálnym posilnením konzulátu v Ľvove. Ročná kvóta na Ukrajincov sa tak môže zdvojnásobiť z terajších 3800 ľudí. Niektorí odborári ale tvrdia, že dovoz lacnej pracovnej sily je motivovaný neochotou firiem zvyšovať mzdy.S podobnou vervou české firmy na robotnícke a pomocné práce v posledných rokoch vábia Rumunov a Bulharov. Tí však podľa Surku majú vyššie požiadavky a do ČR rozhodne nejazdia ako lacná pracovná sila. Okrem vyššej mzdy si kladú napríklad aj požiadavky na zabezpečenie ubytovania a dopravy.