Cudzincom pomáha informačná aplikácia o podmienkach pobytu v SR

Bratislava 13. septembra (TASR) - Cudzinci z ktorejkoľvek krajiny sveta môžu prostredníctvom webovej aplikácie zistiť, aký typ víz a pobytu potrebujú pri vstupe do Slovenskej republiky. Aplikácia VISA CHECK s informáciami v anglickom jazyku je voľne dostupná na webovej stránke Migračného informačného centra IOM.pripomenula vedúca Úradu IOM SR Zuzana Vatráľová.ozrejmila.Ako ďalej informovala, od spustenia tejto služby, v máji do konca augusta využili aplikáciu cudzinci z 90 krajín, ktorí podali takmer 580 žiadostí o informáciu.Slovensko je cieľovou krajinou pre čoraz vyšší počet cudzincov. V júni 2017 podľa štatistík Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru (PPZ) žilo na Slovensku takmer 98.000 cudzincov s povoleným pobytom. S rastúcim počtom cudzincov na Slovensku sa zvyšuje aj počet klientov Migračného informačného centra IOM (MIC). Vo svojich pobočkách v Bratislave a v Košiciach poskytuje cudzincom na jednom mieste komplexné služby v oblasti právneho, sociálneho a pracovného poradenstva, ďalšieho vzdelávania a začlenenia na trh práce a podporuje život komunít cudzincov. Od roku 2006 do konca augusta 2017 centrum poskytlo komplexné integračné poradenstvo 16.466 migrantom z viac ako 100 krajín.