Cukrovar v Seredi oslávi 110. výročie svojho vzniku s obyvateľmi mesta

Sereď 16. júna (TASR) – Cukrovar v Seredi plánuje 110. výročie svojho vzniku osláviť spolu s obyvateľmi mesta v piatok (16.6.) na Námestí slobody. Pripravený je program so skupinou Vidiek a Zuzanou Smatanovou, ale oslava bude najmä priestorom pre stretnutie bývalých i súčasných zamestnancov a ich rodinných príslušníkov.Okrem koncertov si záujemcovia môžu v Mestskom múzeu pozrieť výstavu, ktorá je venovaná výročiu cukrovaru. Podľa slov pracovníčky Márie Dikovej vystavené sú dobové fotografie a technické nákresy najzaujímavejších zariadení. Výstava potrvá do konca júla. Múzeum pripravilo spolu s OZ Vodný hrad aj desať veľkoplošných dobových fotografií. "povedala Diková pre TASR. Cukrovar ako veľký zamestnávateľ stál aj za výstavbou bytových domov, známych ako Palestína, kde ľudia žijú dodnes.Seredský cukrovar postavili v roku 1907, no história výroby cukru sa začala písať už v roku 1844 v objekte terajšieho závodu Kávoviny. Jeho zakladateľom bol gróf Esterházy. Po znárodnení do roku 1968 bol súčasťou Spojené cukrovary n.p. Trnava, v roku 1969 vznikol samostatný Cukrovar Sereď, n.p., neskôr sa spojil s Kávovinami, n.p. Po privatizácii mal viacero foriem a názvov, v roku 2001 prišlo k zlúčeniu s Gemercukrom, a.s., Rimavská Sobota a vzniku spoločnosti Slovenské cukrovary, a. s., od roku 2006 so sídlom v Seredi.Počas vyše storočnej existencie zamestnávala spoločnosť dohromady viac než 20.000 zamestnancov. Aj teraz má záujem o nových, pre nadchádzajúcu cukrovarnícku kampaň už zverejnila na svojej stránke oznam o možnosti zamestnať sa. V súčasnosti produkuje zhruba 50.000 ton cukru ročne.