Cukrovinkársky koncern Mondelez zvýšil zisk v 1. kvartáli o skoro 14 %

Deerfield 3. mája (TASR) - Americká cukrovinkárska spoločnosť Mondelez zaznamenala za 1. štvrťrok tohto roka vyššie než očakávané tržby aj zisk, k čomu do veľkej miery prispeli nižšie náklady, ale aj dobré výsledky predaja čokoládových produktov.Čistý zisk spoločnosti dosiahol v 1. štvrťroku 630 miliónov USD (576,98 milióna eur), čo na akciu predstavuje 41 centov. V rovnakom období minulého roka zaznamenala firma zisk 554 miliónov USD (35 centov/akcia). Medziročne to znamená rast o 13,7 %.Po úprave o jednorazové položky dosiahol Mondelez na akciu zisk 53 centov oproti 51 centom/akcia v rovnakom období minulého roka. Spoločnosť tak prekonala odhady trhov, ktoré očakávali upravený zisk na akciu na úrovni 50 centov.Tržby sa mierne znížili, čo spoločnosť pripísala nepriaznivým kurzovým vplyvom a slabšiemu rastu predaja niektorých produktov v Severnej Amerike. Naopak, v Latinskej Amerike, ktorá sa na celkových tržbách firmy podieľa 14 %, vzrástli tržby v 1. kvartáli o 11,4 %.Celkové tržby dosiahli hodnotu 6,41 miliardy USD, zatiaľ čo v rovnakom období roka 2016 to bolo 6,45 miliardy USD. Aj napriek tomu spoločnosť prekonala odhady analytikov. Tí predpokladali, že tržby klesnú na 6,37 miliardy USD.