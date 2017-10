Cukrovkárov je na Slovensku stále viac, mnohí jej zrejme mohli predísť

Ilustračná snímka. Foto: ViaDIA.sk Foto: ViaDIA.sk

Bratislava 28. októbra (TASR) - Počet diabetikov na Slovensku pribúda. Lekári vlani prijali do ambulancií takmer 22.000 novodiagnostikovaných cukrovkárov. V minulom roku sa v ambulanciách celkovo liečilo takmer 370.000 cukrovkárov, z toho viac žien ako mužov. Vyplýva to z najnovších dát Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI).Väčšina pacientov (91 percent) sa liečila na cukrovku druhého typu, typická je najmä pre starších a obéznych ľudí.uvádza NCZI. Počet osôb s cukrovkou druhého typu vzrástol medziročne o sedem percent, týka sa to najmä pacientov nad 70 rokov. Diabetu prvého typu pribudlo najviac populácii 20- až 24-ročných.Diabetes je choroba látkovej premeny, jej najvýraznejším prejavom je zvýšenie cukru v krvi. Pri tomto ochorení dochádza k poškodzovaniu ciev. Prejavom ich poškodenia je zhoršený zrak, nesprávna funkcia obličiek, nervov, nedokrvenie srdca, mozgu a končatín. V niektorých prípadoch môže dôjsť k slepote, zlyhaniu obličiek, amputácii nôh, srdcovému infarktu či mozgovej príhode.Diabetes sa delí na dva hlavné typy. Cukrovka prvého typu je závislá od inzulínu, môže sa skončiť ťažkými akútnymi komplikáciami, tomuto typu cukrovky sa nedá predchádzať. Cukrovka druhého typu je od inzulínu nezávislá, dá sa jej predchádzať vhodným jedálničkom či dostatočným pohybom.Okrem týchto druhov cukrovky existuje ešte tehotenská cukrovka a špecifický typ cukrovky.