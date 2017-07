Curacao s Jangom a van Kesselom prehralo na Gold Cupe s Jamajkou

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

C-skupina /San Diego/



Curacao - Jamajka 0:2 (0:0)

Góly: 58. Williams, 73. Mattocks



Mexiko - Salvádor 3:1 (2:1)

Góly: 8. Marin, 29. E. Hernandez, 55. Pineda - 10. Bonilla



tabuľka



1. Mexiko 1 1 0 0 3:1 3

2. Jamajka 1 1 0 0 2:0 3

3. Salvádor 1 0 0 1 1:3 0

4. Curacao 1 0 0 1 0:2 0

San Diego 10. júla (TASR) - Futbalisti Mexika úspešne vstúpili do majstrovstiev Severnej a Strednej Ameriky a Karibiku, keď v noci na pondelok vo svojom prvom zápase zdolali Salvádor 3:1. V druhom stretnutí C-skupiny Jamajka zvíťazila v San Diegu nad Curacaom 2:0. V drese Curacaa nastúpili aj útočník Trenčína Rangelo Janga či bývalý hráč AS Gino van Kessel.Štrnásty ročník CONCACAF Gold Cupu sa koná od 7. do 26. júla v USA. Do štvrťfinále postúpia prvé dva tímy z každej skupiny plus najlepšie dva z tretích priečok.